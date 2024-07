Hisense z natančno tehnologijo VAR ključni partner UEFA EURO 2024

Še slaba dva tedna nas ločita od zaključka evropskega prvenstva v nogometu in razglasitve zmagovalca. Na potek tekem in sodniško delo je bistveno vplivala uvedba tehnologije VAR (ang. Video Assisted Referee), ki velja za eno najpomembnejših sprememb v nogometu v zadnjih petdesetih letih. Uporaba izjemno natančnih zaslonov namreč skrbi za večjo pravičnost in natančnost igre. Na letošnjem prvenstvu uporabo zaslonov VAR zagotavlja globalna blagovna znamka gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike Hisense, ki kot uradni partner UEFA EURO 2024™ sodeluje že tretjič.