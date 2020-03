Hazard po operaciji nared šele za evropsko prvenstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijskemu reprezentantu in članu Real Madrida Edenu Hazardu so v Dallasu operirali desni gleženj. Z nogometnih zelenic bo odsoten od dva do tri mesece, kar pomeni, da je zanj klubska sezona bolj ali manj končana, bo pa lahko rojakom pomagal na evropskem prvenstvu, ki se začne 12. junija.