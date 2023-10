Eden Hazard končal nogometno kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski nogometni zvezdnik Eden Hazard je uradno sklenil športno pot, je objavil na družbenem omrežju Instagram. Dvaintridesetletni krilni napadalec je za Belgijo odigral 126 tekem in dosegel 33 golov, v klubski karieri pa je nosil drese Lilla, Chelseaja in nazadnje Reala iz Madrida.

Hazardu je po koncu minule sezone potekla pogodba z Realom, pri katerem pa se ni pretirano proslavil kljub dvema osvojenima državnima naslovoma ter naslovu v ligi prvakov (2021/22).

Od prihoda h kraljevemu klubu julija 2019 je zaradi številnih poškodb in nezaupanja trenerjev odigral vsega 76 tekem in dosegel sedem golov.

Največji pečat je nekdanji kapetan belgijske izbrane vrste pustil pri Chelseaju, za katerega je igral med letoma 2012 in 2019. Skupaj je za modre iz Londona odigral 352 tekem in se podpisal pod 110 golov ter 92 podaj.

Na Otoku je dvakrat slavil naslov državnega prvaka, dvakrat pa je s Chelseajem osvojil tudi evropsko ligo. Po enkrat je postal še zmagovalec pokala FA in ligaškega pokala.

Poklicno pot je krilni napadalec, ki je Belgijo zastopal na treh svetovnih in dveh evropskih prvenstvih, začel pri Lillu, s katerim je v sezoni 2010/11 osvojil dvojno domačo krono. Za moštvo, pri katerem je nekoč igral tudi Milenko Aćimović, je zbral 194 nastopov in dosegel 50 golov.

"Po 16 letih in več kot 700 odigranih tekmah sem se odločil končati kariero poklicnega nogometaša," je na Instagramu zapisal Hazard, potem ko na tržišču ni našel novega delodajalca.

"Nogomet mi je omogočil izpolnitev sanj, zabaval sem se na zelenicah po vsem svetu. V karieri sem spoznal številne izjemne trenerje, igralce in moštvene kolege. Vsem bi se zahvalil, vse bom pogrešal," je še zapisal in se v nadaljevanju zapisa poklonil še svoji družini in navijačem.