Konec madridske agonije Ronaldovega belgijskega naslednika?

Eden Hazard, za katerega je Real lani poleti odštel kar 115 milijonov evrov, je verjetno eden največjih nogometnih osmoljencev zadnjega obdobja. Zaradi poškodb je izpustil skoraj dve tretjini tekem v zadnjem letu in pol. Zdaj je spet zdrav in naj bi jutri prvič po več kot mesecu dni spet zaigral. Bo Belgijčeve madridske agonije naposled konec?

Prizor, ki je zaznamoval prvo leto in pol Edena Hazarda pri Real Madridu. Bolečina ob poškodbah. Foto: Guliverimage

Pri Chelseaju je Eden Hazard v sedmih letih zaradi poškodb izpustil vsega sedem tekem, v tem času pa za Londončane odigral 352 tekem, zabil 110 golov, prispeval še 92 asistenc in se uveljavil kot eden najboljših nogometašev na svetu.

Zato ne čudi, da je Real poleti 2019, ko je Santiago Bernabeu po neverjetno plodnih devetih letih zapustil Cristiano Ronaldo, globoko v žep segel prav zanj in odštel kar 115 milijonov evrov, kar je najdražji nakup v zgodovini slovitega madridskega kluba.

Ko je danes 28-letni krilni napadalec prišel k Realu, je vedel, da vstopa v velike čevlje, ki jih bo težko obul, a si verjetno niti v najhujših nočnih morah ni mogel misliti, kaj ga bo doletelo.

Kup poškodb in za povrh še okužba s koronavirusom

Za Real je do zdaj odigral vsega 28 tekem. Foto: Guliverimage Hazard je v letu in pol za Real odigral vsega 28 tekem, zabil le tri gole in prispeval sedem asistenc. Veliko manj od pričakovanj, razlog za najslabše obdobje v njegovi karieri pa so težave z zdravjem.

Že takoj po prihodu v Real je julija lani Hazard prah dvigoval z očitno slabo telesno pripravljenostjo in nekaj kilogrami viška, s katerimi je razjezil madridske navijače, potem je šlo vse le še navzdol.

Prve tekme prejšnje sezone je izpustil zaradi poškodbe mišice, se potem vrnil in se po nekaj neprepričljivih nastopih konec lanskega leta spet poškodoval. Po poškodbi stopala je okreval skoraj tri mesece, potem dva tedna igral in se do konca prejšnje sezone spet dvakrat lažje poškodoval.

Začela se je nova sezona, Hazard pa je zaradi nove poškodbe mišice spet počival skorajda dva meseca, se vrnil in se novembra okužil z novim koronavirusom, zaradi česar je izpustil še nekaj tekem.

Po ozdravitvi je odigral tri tekme in se konec novembra spet poškodoval, zaradi česar je izpustil naslednjih šest tekem. Skupaj je, odkar je prišel v Madrid, moral Real brez pomoči Belgijca odigrati že kar 44 tekem.



Prejšnji teden se je ob zmagi Reala nad Granado vrnil v postavo, a pri zmagi z 2:0 obsedel na klopi.

Zidane: Želja je, da odigra nekaj minut

V sredo zvečer, ko bo Real v španskem prvenstvu gostoval pri skromnem Elcheju, naj bi Hazard spet zaigral.

"Načrtovali smo, da bo tako že proti Granadi, a smo si potem premislili, saj želimo biti previdni. Zdaj bo skorajda zagotovo zaigral. Želja je, da odigra nekaj minut in se potem počasi vrne na igrišča. Moramo pa biti zelo previdni," je na novinarski konferenci pred tekmo povedal trener Reala Zinedine Zidane, ki je v prejšnji sezoni tudi brez izdatnejše Hazardove pomoči Realu prinesel prvi prvenstveni naslov po treh letih čakanja.

Trener Reala Zinedine Zidane upa na veliko okrepitev v lovu na nov španski naslov. Foto: Guliverimage

Realov najresnejši izzivalec je trenutno Oblakov Atletico

V igri za naslov je Real seveda tudi v tej sezoni. V španskem prvenstvu je z 32 točkami trenutno vodilni skupaj z Atletico Madridom Jana Oblaka, ki pa je odigral dve tekmi manj. Barcelona, največji tekmec Reala, s tekmo manj za Realom zaostaja za kar osem tekem.

Real je v igri za lovoriko tudi v ligi prvakov, v kateri je imel sicer precej težav, da se je prebil v izločilne dele, a uspel. V osmini finala ga konec februarja in v začetku marca čakata tekmi proti Atalanti Josipa Iličića.

Za končno zmago se bodo Madridčani potegovali tudi v pokalnem tekmovanju, v katerem z nastopi še niso začeli, že sredi prihodnjega meseca pa jih čaka tudi obračun za španski superpokal proti Athletic Bilbau.