Res je, Bayern ostaja brez trenerja

Po izpadu Bayerna iz lige prvakov, ki je v četrtfinalu po hudem boju in brez najboljšega igralca Roberta Lewandowskega izpadel proti zelo motiviranemu PSG, so močno odmevale besede legendarnega nemškega nogometaša Lotharja Matthäusa. Ta je napovedal, da bo Hansi Flick vodil Bayern le še do konca sezone, nato pa predal trenersko žezlo nasledniku. Negotovost je trajala le nekaj dni.

Bayern je v soboto na gostovanju v Wolfsburgu zmagal s 3:2. Vse tri zadetke je dosegel že v prvem polčasu. Foto: Reuters

Ko je Bayern zaigral prvič po pirovi zmagi v Parizu in v soboto v Wolfsburgu premagal volkove s 3:2, je Flick prvič pred kamerami konkretneje spregovoril o svoji usodi. Po dragoceni zmagi, s katero si je Bayern na široko odprl vrata k ubranitvi državnega naslova, saj je prednost pred najbližjim zasledovalcem Kamplovim RB Leipzigom povečal na +7, je Flick priznal, kako namerava voditi Bavarce le še do konca sezone.

Želel je, da nogometaši to najprej slišijo iz njegovih ust

Hansi Flick je na dobri poti, da ubrani naslov nemškega prvaka. Foto: Reuters Z Bayernom ima sklenjeno pogodbo do poletja 2023, a se želi že poleti posvetiti novim izzivom. To je po tekmi v Wolfsburgu povedal tudi varovancem, zvezdnikom Bayerna.

"Nogometašem sem povedal, da želim po koncu sezone zapustiti Bayern," je v pogovoru za Sky Germany zaupal Flick in dodal, kako je vodstvo kluba o svoji nameri obvestil že med tednom v Parizu. "Zelo mi je pomembno, da igralci to najprej slišijo od mene," je pojasnil 56-letni Nemec, ki se ga povezuje s prevzemom selektorskega položaja nemške reprezentance. Pri Bayernu je z izjemo nedavnega izpada v četrtfinalu lige prvakov v dobrem letu uresničil vse večje cilje. Postal je nemški, evropski in svetovni prvak, zdaj je na dobri poti, da ubrani še naslov v bundesligi.

V Nemčiji dviga veliko prahu domnevni spor med trenerjem in športnim direktorjem Hasanom Salihamidžićem. Flick je potarnal, kako je ekipa, na katero računa v tej sezoni, slabša od tiste, s katero se je lani v Lizboni povzpel na evropski vrh.

Če bi se odločil za delo v izbrani vrsti, bi nasledil nekdanjega sodelavca Joachima Löwa, ki mu je bil vrsto let pomočnik in Nemčiji pomagal tudi do svetovnega naslova (2014). Reprezentanco bi lahko prevzel že poleti, takoj po koncu letošnjega evropskega prvenstva.

Bo na položaju selektorja zamenjal nekdanjega "šefa" Joachima Löwa? Foto: Getty Images

Bayern je tako primoran odpreti natečaj za novega trenerja. Matthäus je namignil, da naj bi se bogati nemški klub najbolj ogrel za prihod Juliana Nagelsmanna, zdajšnjega trenerja Leipziga, a je zadnji pred nekaj dnevi demantiral govorice, kako je Bayern že stopil v stik z njim oziroma njegovimi predstavniki. Omenja se tudi trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki ima sklenjeno pogodbo z Liverpoolom do leta 2024, pa tudi Ralf Rangnick in nekdanji dolgoletni trener Arsenala Arsene Wenger.