V Splitu so konec prejšnjega tedna odigrali večni derbi med Hajdukom in Dinamom, Splitčani so ga dobili z 1:0. Obračun dveh največjih hrvaških klubov so spet obeležili neredi na tribunah, zaradi katerih so oba kluba kaznovali s 40.000 evri, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.