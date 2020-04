Hajdukovi nogometaši začeli vaditi na Poljudu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši hrvaškega prvoligaša Hajduka iz Splita so danes začeli individualne treninge na Poljudu. Treningi so na glavnem in pomožnem igrišču ter organizirani čez cel dan. Prvenstvo je sicer prekinjeno zaradi pandemije novega koronavirusa.