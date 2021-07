Giroud uradno pri Milanu

Štiriintridesetletni napadalec je po podpisu pogodbe odletel nazaj v Francijo, ekipi Milana pa se bo pridružil 26. julija.

Giroud je nazadnje igral za londonski Chelsea, pri katerem je bil od leta 2018, pred tem je bil šest let član Arsenala, nosil pa je še drese Grenobla, Istresa, Toursa in Montpellierja.

Olivier Giroud is in Italy to complete a move to AC Milan after nine years in London 📸 pic.twitter.com/AvoutJa3rR

Slabše novice so danes dobili pri Milanovem ligaškem tekmecu Juventusu, saj bo zaradi operativnega posega na desni nogi približno tri mesece odsoten brazilski vezist Arthur Melo.

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏🏼



I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩



Love Oli G 💙. pic.twitter.com/HytVlp0uYx