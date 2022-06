Zgodovinski uspeh evropskih palčkov

Na dan, ko je Slovenija poskrbela za zgodovinski uspeh v Oslu in se prvič z gostovanja na Norveškem vrnila neporažena in z zavidljivo mero borbenosti in nepopustljivosti (zadnje pol ure je odigrala z igralcem manj!) pokazala povsem drugačen obraz od tistega iz Beograda, je za senzacijo poskrbel Gibraltar. Nogometni palček jo je zagodel Bolgariji (1:1), ki ji že dolgo ni šlo tako slabo. "Kakšno ponižanje, to je sramoten remi," po novem razočaranju sporoča bolgarski Sportal.

Gibraltar, žepno čezmorsko ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije, spada med največje evropske nogometne palčke. Reprezentanco bolj ali manj sestavljajo amaterji. Na jakostni lestvici Fife zasedajo 203. mesto in so uvrščeni kar 130 mest nižje od Bolgarije. Na svetu je od Gibraltarja slabše uvrščenih le osem izbranih vrst, v Evropi le San Marino. Ker pa je Gibraltar leta 2010 v najslabši skupini lige narodov premagal Liechtenstein in San Marino, si je zagotovil zgodovinski uspeh, napredovanje v ligo C.

Veselje Gibraltarja po izenačujočem zadetku Liama Walkerja v 61. minuti z bele točke:

📷 History made once again! A Liam Walker penalty saw Gibraltar earn their first ever point in Nations League C last night at the Victoria Stadium 🇬🇮 pic.twitter.com/fh9OINNTc5 — Gibraltar FA (@GibraltarFA) June 10, 2022

Letošnje tekmovanje je pričakovano začel s porazoma. Najprej proti Gruziji (4:0), nato še Severni Makedoniji (0:2). Ko pa je v četrtek gostil Bolgarijo, mu je uspel podvig. Ostal je neporažen, obenem pa še dosegel zadetek (1:1). Veselju gostiteljev po remiju ni bilo videti konca, v taboru Bolgarije pa niso skrivali slabe volje, ki nekdanjo velesilo evropskega nogometa spremlja že dolgo časa.

Začasni selektor Ivanov: To je naša realnost

Legendarni Hristo Stojčkov se je z Bolgarijo na SP 1994 uvrstil v polfinale. Foto: Reuters Spomin na nepozabno generacijo, v kateri je imel glavno besedo Hristo Stojčkov, na SP 1994 pa se je uvrstila med štiri najboljše, je že davno zbledel. Bolgarija ni nastopila na velikem tekmovanju vse od leta 2004, v zadnjih letih je padla v povprečje evropskega nogometa, po zadnjih dneh pa je jasno, da bo treba nekaj krepko spremeniti.

Bolgare je pred dnevi zelo prizadel domači poraz proti Gruziji (2:5), po katerem je odstopil Jasen Petrov. Položaj selektorja je začasno zasedel Georgi Ivanov. 45-letni Bolgar, tehnični direktor zveze, ki ga v nogometnih krogih spremlja vzdevek Gonzo, je nekdanji bolgarski reprezentant. Kot napadalec je igral in zabijal zadetke tudi za Rijeko, bil je trener Levskega, kluba Černo More iz Varne, športni direktor Lokomotiva iz Plovdiva.

Georgi Ivanov z Bolgarijo ni mogel premagati niti ene najslabših reprezentanc na svetu. Foto: Guliverimage

V četrtek je debitiral še na selektorskem položaju in se podpisal pod enega največjih ponižanj v zgodovini bolgarske reprezentance. "To je zdaj naša realnost, ki jo moramo sprejeti. Dali smo vse od sebe, zapravili veliko priložnosti," je dejal začasni selektor. "Kakšno ponižanje, to je sramoten remi," so po srečanju na stadionu Victoria, ki stoji pod znamenito Gibraltarsko steno, zapisali pri bolgarskem Sportalu. Navijači so nezadovoljni, reprezentanca je padla tako nizko, kot ni bila še nikoli.

V nedeljo pri vročih izbrancih Willyja Sagnola

O tem, koliko zdaj pomeni bolgarski reprezentančni nogomet, veliko pove podatek, da je edini zadetek v Gibraltarju dosegel Georgi Minčev, ki si nogometni kruh služi v Rigi, klubu iz Latvije. Minili so časi, ko so Bolgari igrali v (naj)večjih evropskih klubih, na primer Hristo Stojčkov (Barcelona), Emil Kostadinov (Bayern), Jordan Lečkov (Hamburger SV), Krasimir Balakov (Stuttgart), Valerij Božinov (Manchester City) …

Razočaranja v Gibraltarju ni skrival niti bolgarski reprezentant Edisson Jordanov, sin Bolgara in Nemke, ki se je rodil pred 29 leti v Rostocku (Nemčija), od leta 2021 pa nosi dres belgijskega Westerloja. Foto: Guliverimage

Večina zdajšnjih bolgarskih reprezentantov igra v domačih klubih, trije (Anton Nedjalkov, Dominik Jankov in Kiril Despodov) na primer pri serijskem prvaku Ludogorcu, ki ga vodi Ante Šimundža. Večino reprezentantov odlično pozna tudi Slaviša Stojanović, nekdanji trener Levskega.

Bolgarska reprezentanca, ki jo tudi zaradi grba na nogometni poti že dolgo spremlja vzdevek levi, tako zadnje čase rjove medlo kot majhna mačka, navijače pa skrbi, kaj se bo zgodilo 12. junija, ko neprepričljivo reprezentanco čaka gostovanje v Tbilisiju. Odpravlja se v Gruzijo, ki ji gre v ligi narodov odlično, saj je nadigrala vse tri tekmece (4:0 proti Gibraltarju, 5:2 proti Bolgariji in 3:0 proti Severni Makedoniji), pod izjemen niz pa se je podpisal 45-letni selektor Willy Sagnol, nekdanji zvezdnik francoskega nogometa.