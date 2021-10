Getafe odpustil trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klub iz predmestja Madrida trenutno zaseda zadnje mesto španskega državnega prvenstva primera division.

Oseminpetdesetletni Michel je na klop Getafeja sedel maja, to sezono pa je začel z vsega omenjenim remijem ob sedmih porazih na prvih osmih tekmah ter zaseda zadnje, 20. mesto v prvenstvu. Nogometaši Getafeja so dosegli le tri gole in jih prejeli 13.

Michel je druga trenerska žrtev med elito v Španiji, potem ko je v ponedeljek trenerja Paca Lopeza odpustil tudi Levante. Ta na lestvici zaseda 18. mesto.