Alena dokončno v Getafe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katalonci so sporočili še, da so s prestopom obdržali pravico do polovice zaslužka ob vsaki naslednji prodaji Alene, možnost, da ga odkupijo nazaj, obenem pa lahko tudi zavrnejo ponudbe, ki bi jih Getafe prejel za španskega nogometaša.

Vezni igralec Alena je za Barcelono, za katero je debitiral v sezoni 2016/17 v kraljevem pokalu, ko je zadel edini gol na tekmi za zmago proti Herculesu, sicer zbral 43 nastopov.