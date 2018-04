Ganljiva zahvala Cristiana Ronalda navijačem Juventusa

Večer v Torinu, ki ga Portugalec ne bo nikoli pozabil

Predstava Cristiana Ronalda na torkovi prvi tekmi četrtfinala lige prvakov proti Juventusu in predvsem drugi gol, ki ga je zabil pri zmagi Reala s 3:0, še naprej odmevata. Javil se je tudi Portugalec in se zahvalil za aplavz, ki so mu ga v Torinu namenili domači navijači.

Petkratni najboljši nogometaš na svetu na štadionih po vsem svetu pogosto posluša žvižge s tribun. Marsikdo ga ne mara preveč, zagotovo tudi zaradi tega, ker se včasih zdi, da je neustavljiv. Nič drugače ni bilo niti v torek v Torinu, kjer je že na začetku tekme z golom v tretji minuti Real popeljal v vodstvo.

Pozneje so Portugalcu, ko je bil pri žogi, navijači Juventusa žvižgali. Toda v 64. minuti, ko je poskrbel za gol, ki bo najverjetneje kandidiral za nagrado Ferenca Puskasa (FIFA jo podeli strelcu oziroma strelki najlepšega gola leta), se je vse spremenilo.

Najboljši strelec v zgodovini lige prvakov je mojstrski gol, ki ga je dosegel po strelu s škarjicami in s katerim je Real popeljal v vodstvo z 2:0, proslavil energično in v svojem slogu. Kot da bi želel navijačem Juventusa sporočiti, kdo je nogometni kralj, in jih utišati.

Toda medtem ko so nanj od veselja skakali soigralci, se je na štadionu Juventusa zgodilo nekaj nepričakovanega. Navijači - tako tisti, ki pesti stiskajo za nogometaše Reala, in seveda večinoma privrženci Juventusa -, so vstali na noge, se poklonili novi mojstrovini enega od najboljših v zgodovini nogometa in ga nagradili z dolgim aplavzom.

Portugalski zvezdnik gostovanja pri Juventusu ne bo pozabil nikoli. Foto: Reuters

Eden izmed najlepših trenutkov, kar jih je doživel

Cristiano Ronaldo se je za podporo s priklonom navijačem Juventusa zahvalil že takoj po golu, zdaj je to storil še v sliki in besedi.

"To je eden izmed najlepših trenutkov, ki sem jih doživel. Da ti začnejo ploskati navijači na štadionu Juventusa v Torinu, kjer so igrali številni sijajni nogometaši in tam igrajo še vedno, je nekaj neverjetnega," je 33-letni zvezdnik Reala povedal v pogovoru za klubsko televizijo Madridčanov.

Zahvala Cristiana Ronalda navijačem Juventusa:

'Their applause remains in my heart'



Cristiano Ronaldo has thanked Juventus fans for their reaction to his breathtaking goal yesterday! pic.twitter.com/orM0aVYYkJ — Goal (@goal) April 4, 2018

"Sem zelo vesel in hkrati ganjen, saj gre tudi za klub, ki sem ga imel rad, ko sem bil otrok. Užival sem ob spremljanju tekem Juventusa. Aplavz, ki sem ga dobil, bo za vedno ostal v mojem srcu. Rad bi se zahvalil italijanskim navijačem. Grazie," se je za konec Italijanom zahvalil še z italijansko besedo in se jim zagotovo prikupil.

Najlepši gol od vseh 649, ki jih je dosegel

Nekaj besed je junak torkovega večera in s 14 goli z naskokom najboljši strelec lige prvakov v tej sezoni namenil tudi zadetku, zaradi katerega se je vse skupaj zgodilo. Pravi celo, da je gol za 2:0 v Torinu najlepši od vseh 649, ki jih je do zdaj dosegel v klubskih in reprezentančnih majicah.

Mojstrovina, s katero je v 64. minuti navdušil na torkovi tekmi v Torinu. Foto: Reuters

"Vem, da ljudje veliko govorijo o mojem drugem golu, ki je bil res spektakularen. Verjetno je to moj najlepši gol do zdaj, toda predvsem se moram zahvaliti soigralcem, saj smo igrali res dobro. V prvem polčasu smo imeli kar nekaj težav. Zabiti tri gole Juventusu v gosteh ni lahko. Toda uspelo nam je. Igrali smo res dobro. Zdaj smo le še korak oddaljeni od polfinala," je povedal in v ospredje postavil soigralce. Besede, s katerimi si je zagotovo pridobil še nekaj oboževalcev.

Jan Oblak upravičeno trepeta

Ni kaj, v teh dneh je lepo biti Ronaldo. Nekoliko manj prijetno pa je vratarjem, ki stojijo na nasprotnikovi strani.

Naslednji bo prav Jan Oblak. Najboljšega slovenskega nogometaša namreč v derbiju 31. kroga španskega prvenstva z Atleticom v nedeljo čaka madridski derbi, gostovanje na Santiagu Bernabeu.

Naj spomnimo, Portugalec je zadel na vseh devetih tekmah v dresu Reala v vseh tekmovanju, ki jih je v zadnjem času odigral in zabil kar 20 golov …

Velikani, ki so jim zaploskali nasprotnikovi navijači

Ronaldinhu so leta 2005 ploskali v Madridu. Foto: Getty Images Ronaldo seveda ni prvi nogometaš, ki so mu nasprotnikovi navijači zaploskali na svojem štadionu. Zgodilo se je še nekaterim. Omenimo nekaj velikanov nogometne igre. Zanimivo, največkrat so nasprotnikom ploskali prav na štadionu, na katerem zdaj iz tedna v teden navdušuje Portugalec.



Svež je seveda spomin na mojstrsko predstavo Lionela Messija na Santiagu Bernabeu na el clasicu leta 2009, ko je pri zmagi Barcelone s 6:2 nad Realom dosegel dva gola in imel prste vmes pri še dveh zadetkih. Odigral je tako briljantno, da so ga z aplavzom nagradili tudi navijači Reala.



Podobno se je Brazilcu Ronaldinhu na istem štadionu zgodilo štiri leta pred tem, ko je pri zmagi Kataloncev s 3:0 zablestel z dvema zadetkoma.



Že leta 1983 je v majici Barcelone isto uspelo Diegu Maradoni, ko je na prvi tekmi finala španskega pokala pri remiju z 2:2 v Madridu zadel po izjemni samostojni akciji, v kateri je osmešil obrambo Reala in poskrbel, da so ga njegovi navijači nagradili z aplavzom.



Ronaldo je leta 2003 navdušil na Old Traffordu. Foto: Getty Images Leta 2003 je Old Trafford zaploskal Brazilcu Ronaldu, ko je v gosteh pri Manchester Unitedu dosegel tri gole in Realu pomagal do polfinala lige prvakov s skupnim izidom 6:5.



Navijači Reala so na Santiagu Bernabeu so zaploskali tudi zvezdniku Juventusa Alessandru del Pieru leta 2008, ko je na tekmi skupinskega dela lige prvakov dvakrat zadel za zmago Torinčanov z 2:0, aplavz navijačev velikega rivala na njegovem štadionu si je s tremi goli pri zmagi Arsenala s 5:1 nad Mancehster Cityjem leta 2003 prislužil tudi Nizozemec Dennis Bergkamp in tako naprej …