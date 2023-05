Galatasaray turški nogometni prvak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Galatasaray je turški nogometni prvak. Nogometaši kluba iz Istanbula so v 36. krogu turške superlige v gosteh premagali Ankaragucu s 4:1 in si tako zagotovili rekordni 23. naslov turškega prvaka v zgodovini.

Galatasaray je z dvema zadetkoma Italijana Maura Icardija prepričljivo slavil v gosteh in ohranil pet točk prednosti pred Fenerbahčejem, ki je v tem krogu pred svojimi navijači premagal Antalyaspor z 2:0.

İyiler sonunda mutlaka kazanır…💛❤️



🇹🇷 Cumhuriyetin 100’ü, Türkiye’nin en büyüğü #ŞampiyonGalatasaray! 🏆 pic.twitter.com/NtIBioJAT0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 30, 2023

Do konca sezone morata obe ekipi odigrati eno tekmo, medsebojni derbi pa bo gostil Galatasaray.

To je prvi naslov prvaka Turčije za Galatasaray po letu 2019, nato so turški prvaki postali Istanbul Basaksehir, Besiktas in Trabzonspor.

