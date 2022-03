Fustalska selektorja ostajata na položajih

Kot so sporočili z zveze, bosta članski selektor Tomislav Horvat in selektor vrste do 21 let Milivoje Simeunović svoje delo nadaljevala do 31. decembra 2023.

"Zahvaljujem se odgovornim na Nogometni zvezi Slovenije za zaupanje. Potrudil se bom, da bo Slovenija še naprej igrala in izgledala kot na evropskem prvenstvu letos na Nizozemskem," je dejal Horvat.

"Najprej bi se rad zahvalil Nogometni zvezi Slovenije, ki mi je še enkrat zaupala in dala nov mandat selektorja reprezentance do 21 let. Potrudil se bom, da bom še boljši in da upravičim izkazano zaupanje. Dal bom vse od sebe," pa je povedal Simeunovič.