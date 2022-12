Francozi brez sprejema po porazu v finalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francozi so bili po porazu v finalu razočarani. Foto: Reuters

V Parizu so odpovedali današnji sprejem francoske nogometne reprezentance, ki je v nedeljo v finalu svetovnega prvenstva v Katarju izgubila proti Argentini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po besedah predsednika Francoske nogometne zveze (FFF) Noela Le Graeta si želijo nogometaši po pristanku v domovini zgolj oditi domov.

Krajšo slovesnost so sicer sprva načrtovali na Place de la Concordu, zaradi poraza pa so že prej odpovedali klasični mimohod po Elizejskih poljanah. Zdaj so po besedah Le Graeta za televizijsko postajo BFMTV odpovedali tudi krajšo slovesnost. Letalo s francoskimi nogometaši bo okoli 18. ure pristalo na letališču Roissy, je še zapisala AFP.

"Igralci si želijo oditi domov, zato ne bo sprejema na Elizejskih poljanah. Namesto tega bodo po pristanku letala takoj odšli domov," je v kratki izjavi, ki jo citira AFP, dejal predsednik FFF Le Graet.

Francozi so v nedeljo razočarani zapuščali zelenico stadiona Lusail v Dohi. Po 90 minutah je bil izid 2:2, po podaljšku 3:3, pri izvajanju enajstmetrovk pa so bili s 4:2 uspešnejši Argentinci in slavili tretji naslov v zgodovini.

Francozi so v četrtem finalu izgubili drugič. Pred štirimi leti so v Rusiji osvojili naslov.

