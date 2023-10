Elsner s točko proti razočaranju sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po reprezentančnem premoru se nadaljujejo domača prvenstva. V prvi francoski ligi sta prvo tekmo devetega kroga v petek zvečer odigrala klub slovenskega trenerja Luke Elsnerja Le Havre in največje razočaranje dosedanjega dela sezone Lens. Golov nismo videli, razšli so se z delitvijo točk (0:0).

Nekdanji trener Domžal Luka Elsner je Le Havre spomladi z drugoligaškim naslovom popeljal v ligue 1. Istočasno je s končnim drugim mestom med prvoligaši navdušil Lens. Pet mesecev pozneje sta ekipi na lestvici ena za drugo, Le Havre pravzaprav točko pred Lensom. Elsnerjevi imajo z dvema zmagama, zdaj s tremi remiji in tremi porazi deset točk. Brez doseženega gola so izgubili prejšnji dve tekmi, proti Lillu in Marseillu. Lens ima poraz več. Letos v francoski ligi sicer ni dominantne ekipe, kot je bil PSG minula leta. Vodilni Monaco (pet zmag, dva remija) ima le sedem točk prednosti pred Le Havrom.

