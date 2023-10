PSG do zmage pri Rennesu, Elsner izgubil proti Gattusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

PSG je vknjižil četrto zmago sezone domačega prvenstva in skočil na tretje mesto.

Nogometaši PSG, ki jim v zadnjih tednih ne gre vse po načrtih, so v 8. krogu na gostovanju pri Rennesu zmagali s 3:1. Luka Elsner se je danes z Le Havrom podal na vroče gostovanje v Marseille, kjer se je zmage s 3:0 veselil njegov trenerski kolega na domači klopi legendarni Gennaro Gattuso. Vodilni Monaco je v soboto zvečer mesto na lestvici potrdil v Reimsu. Zmagal je s 3:1, to sezono pa skupaj zabil že 21 golov.

Navijači PSG ne morejo biti zadovoljni z učinkom zvezdniške zasedbe, ki je na zadnjih tekmah ostala brez zmage. Najprej je presenetljivo remizirala z 0:0 proti zadnjeuvrščenem Clermontu, nato pa v ligi prvakov doživela še prepričljiv poraz na Otoku v Newcastlu (1:4). Tokrat so Parižani le vknjižili tri točke. Že v prvem polčasu večernega dvoboja pri Rennesu so napravil velik korak k zmagi, ko sta v 32. in 36. minuti zadela Vitinha ter Achraf Hakimi.

V drugem delu je nekaj upanja domačim v 56. minuti z golom vlil Amine Gouiri, a je že dve minuti kasneje s tako rekoč prvim stikom po zamenjavi zadel Randal Kolo Muani za končnih 3:1. Rennes je doživel prvi poraz v sezoni.

Le Havre Luke Elsnerja je po osmih tekmah na 13. mestu. Foto: Guliverimage

Marseille je bil brez zmage zadnje štiri tekme, ko je najprej dvakrat remiziral in nato dvakrat izgubil ter vmes še zamenjal trenerja. Zdaj ekipo vodi nekdanji italijanski reprezentant Gennaro Gattuso. Tekma z ekipo Luke Elsnerja Le Havre je bila tako rekoč odločena že v prvem polčasu: najprej avtogol Aroune Sanganteja, nato gol Pierre-Emericka Aubameyanga za vodstvo Marseilla z 2:0 in še izključitev Rassoula Ndiayeja. Z igralcem manj se Le Havre ni več pobral, ob koncu tekme je za 3:0 zabil še Ismaila Sarr.

