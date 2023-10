Gattuso debitiral s porazom, drugi poraz za Elsnerja

Branilci naslova iz Pariza so v sedmem krogu francoskega prvenstva gostovali pri zadnjeuvrščenem Clermontu. Trener Luis Enrique je poslal v ogenj francosko zvezdniško napadalno trojico Mbappe-Muani-Dembele, a je ostalo pri začetnih 0:0. Vratar gostiteljev Mory Diaw je zbral kar deset obramb, Parižani so se obrisali pod nosom za načrtovano zmago, s katero bi prevzeli prvo mesto. Na vrh lestvice je po zmagi nad Marseillom skočil Monaco (3:2). Na trenerskem stolčku gostov je tako Gennaro Gattuso debitiral s porazom. Rennes je v nedeljo zvečer po petih zaporednih remijih prišel do druge zmage in ostal neporažen, s 3:1 je premagal Nantes.