Noro, kakšen gol Argentinca neposredno iz kota, Mbappeju rdeči karton #video

Nogometaši Lyona in Nice so v petek odprli četrti krog francoskega prvenstva. Edini zadetek za prvo zmago Nice v tej sezoni je v 50. minuti zabil Allan Saint-Maximin. Lyon je tako doživel prvi poraz v novi sezoni.

Slovenski nogometaši v francoskem prvenstvu bodo na delu v soboto in nedeljo. Nantes Reneja Krhina bo gostoval v Strasbourgu, Caen Jana Repasa se bo srečal še z neporaženim Dijonom. Robert Berić bo s St. Etiennom gostil Amiens.



Vodilni PSG se je v soboto mudil v Nimsu. Parižani so dobro odprli srečanje, povedli z 2:0, a so nogometaši Nimsa izenačili. V zaključku tekme so francoski prvaki zadeli še dvakrat. Pri izidu 1:0 je neverjeten gol iz kota zabil Angel Di Maria. Nadarjeni Kylian Mbappe je v izdihljajih tekme prejel rdeči karton, potem ko je odrinil nasprotnega nogometaša, ki ga je pri prodoru podrl na tla.

Gol Di Marie:

Di Maria has just scored direct from a corner..🔥🔥pic.twitter.com/cXdhl7ieRt — ASG (@ahadfooty_II) September 1, 2018

Rdeč karton Mbappeju:

Kylian Mbappe kırmızı kart.. pic.twitter.com/1wln17tWRG — Scudetto Sports (@scudettosports) September 1, 2018

Najboljši strelci:



3 - Kylian Mbappe (PSG), Neymar (PSG), Moussa Konate (Amiens), Julio Tavares (Dijon), Jonathan Bamba (Lille), Francois Kamano (Borudeaux)

2 - Jules Keita (Dijon), Sada Thioub (Nimes), Emiliano Sala (Nantes), Florian Thauvin (Marseille), Dimitri Payet (Marseille), Bertrand Traore (Lyon), Reanud Ripart (Nimes), Ismaila Sarr (Rennes).

...