Berićevi lovijo peto zaporedno zmago in tretje mesto

Na uvodni tekmi 36. kroga francoskega prvenstva bo St. Etienne Roberta Berića lovil že peto zaporedno zmago. Tri točke so nujne, če želijo Berićevi ostati v boju za tretje mesto, ki vodi v kvalifikacije za nastop v ligi prvakov. Preostali Slovenci bodo na delu v soboto in nedeljo. Rene Krhin bo z Nantesom v soboto gostoval pri Nici, Repasov Caen pričakuje Reims, Denis Petrić in njegov Guingamp, ki ima le še teoretične možnosti za obstanek v ligi, pa bo v nedeljo gostoval pri Rennesu.