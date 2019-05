Berić s St. Etiennom ubranil četrto mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 35. krogu francoskega prvenstva sta bila danes na delu dva Slovenca. St. Etienne, pri katerem blesti slovenski napadalec Robert Berić, je pri Monacu dosegel četrto zaporedno zmago in ubranil četrto mesto. Berić je ob zmagi s 3:2 v igro vstopil v 55. minuti. Rene Krhin in njegov Nantes sta visoko slavila proti Dijonu (3:0) in dosegla že peto zaporedno zmago, a Krhin zaradi poškodbe gležnja ni bil v postavi Nantesa.