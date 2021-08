Ne, PSG tudi danes ne bo računal na Messija in Neymarja

Pariški velikan je že do zdaj izpeljal enega najodmevnejših prestopnih rokov, odlično pa so nogometaši iz francoske prestolnice odprli tudi prvenstvo, kjer jih na vrhu lestvice najdemo s presenetljivima Angersom in Clermontom, ki sta prav tako dobila uvodni srečanji. PSG bo v tretjem krogu odigral uvodno srečanje, v gosteh se bo danes udaril z Brestom. Lionel Messi in Neymar ne bosta kandidiral za dvoboj.