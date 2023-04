Začenja se boj za finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in v četrtek bosta v francoskem pokalu postala znana oba finalista. V prvem polfinalu bosta danes obračunala Nantes in Lyon, v četrtek pa bosta na delu drugoligaš Annecy in Toulouse.