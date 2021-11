Francoska ministrica za šport po izgredih v Lyonu zahteva spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potrebujemo takojšnje sankcije, pa tudi takojšnjo vsesplošno radikalno oblikovanje zavesti vseh akterjev v nogometu," je po incidentu na tekmi med Lyonom in Marseillom dejala francoska ministrica za šport. Foto: Guliverimage

Francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu je po zadnjih izbruhih nasilja na tekmi med Lyonom in Marseillom zahtevala spremembe. "To, kar se je zgodilo v Lyonu, je nesprejemljivo. Ne smemo dopustiti, da se nogometaše napada na ta način. Tovrstni dogodki bi morali avtomatično privesti do prekinitve tekme," je danes dejala ministrica.