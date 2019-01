Berićev St. Etienne v 95. minuti ostal praznih rok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Caen Jana Repasa je v nedeljo doma izgubil proti Marseillu, Nantes Reneja Krhina pa je bil poražen pri Angersu. Slovenska nogometaša nista dobila priložnosti za igro, obsedela sta na klopi za rezerviste. Tudi Robert Berić je poraz svojega St. Etienna spremljal na klopi, v 95. minuti so izgubili s sosedom na lestvici Lyonom (1:2).

Potem ko je Guingamp Denisa Petrića pred desetimi dnevi v ligaškem pokalu šokiral PSG in ga po treh dosojenih enajstmetrovkah izločil v četrtfinalu, so mu Parižani v 21. krogu francoskega prvenstva vrnili z obrestmi. Bilo je kar rekordnih 9:0, prejšnji zdaj že star rekord, 8:0, so zabeležili lani proti Dijonu.

PSG, ki ima v domači ligi 13 točk prednosti pred Lillom in dve tekmi v dobrem, je sicer najvišjo zmago dosegel leta 1994, ko je v pokalu z 10:0 odpravil Cote Chaude.

Visoka zmaga je imela tudi črno liso, saj se je poškodoval Marco Verratti, čigar nastop v osmini finala lige prvakov proti Manchester Unitedu prihodnji mesec je pod vprašajem.

Monaco je doživel nov poraz. S kar 5:1 ga je razbil Strasbourg. Francoski podprvak zaseda 19. mesto in je na dobri poti, da izpade v drugo ligo.

Najboljši strelci:



17 - Mbappe (PSG),

14 - Cavani (PSG)

13 - Neymar (PSG), Pepe (Lille)

12 - Sala (Nantes), Khazri (St. Etienne)

11 - Thauvin (Marseille)

...

2 - Berić (St. Etienne), ...