Američani znova na prestolu v ligi narodov Concacafa

kanado so premagali z 2:0

Američani so ubranili naslov v ligi narodov pod okriljem zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

Ameriška nogometna reprezentanca je ubranila naslov v ligi narodov pod okriljem zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Reprezentanca ZDA je v finalu na stadionu Allegiant v Las Vegasu z 2:0 premagala Kanado.

Američani so oba zadetka dosegli v prvem polčasu, branilec Chris Richards v 12. minuti in Folarin Balogun v 34. minuti. Pri obeh zadetkih je bil podajalec Giovanni Reyna.

Za reprezentanco ZDA je to drugi naslov, to tekmovanje so Američani osvojili že pred dvema letoma ob prvi izvedbi lige narodov Concacafa.

Na tekmi za tretje mesto so Mehičani premagali Panamo z golom Jesusa Gallarda že v 4. minuti.