Nogometašice Lyona ubranile naslov prvakinj

Dva večera pred vrhuncem letošnje evropske klubske nogometne sezone sta se v Kijevu za naslov lige prvakinj pomerili ekipi Wolfsburga in branilk naslova Olympiqua Lyona. Na stadionu Valerij Lobanovskij v rednem delu gola ni bilo, na koncu pa so bile po podaljšku boljše igralke Lyona s 4:1 (0:0, 0:0).

V podaljšku so sicer prve povedle nogometašice Wolfsburga, potem ko je gol v tretji minuti dodatka dosegla Pernille Harder. A v peti minuti podaljška so Nemke ostale le z 10 igralkami na zelenici, saj je Alexandra Popp zaradi grobega starta dobila drugi rumeni karton in s tem predčasno pot z igrišča. To je prelomilo tekmo, Francozinje so hitro izenačile, v 98. minuti je zadela Amandine Henry, zgolj minuto kasneje pa za vodstvo še Euginie Le Sommer. Ada Hegerberg je v 103. minuti povišala že na 3:1.

Poslavlja se s petimi naslovi prvakinje

Z zadnjim golom v bogati karieri se je po vstopu v igro v 114. minuti zgolj dve minuti kasneje vpisala še Camille Abily, ki se je z Olympiqueom, kjer igra zadnjih osem let, ovenčala še s petim naslovom prvakinje.

Camille Abily (desno), ki se je z Olympiqueom, kjer igra zadnjih osem let, ovenčala še s petim naslovom prvakinje, je dosegla zadnji gol kariere. Foto: Reuters

Ekipi sta se v finalu pomerili že tretjič, Lyon je v lovu na rekordni peti naslov in tretjega zaporednega v polfinalu premagal Manchester City, dvakratne prvakinje iz Wolfsburga pa so bile v polfinalu boljše od Chelseaja.

Vrhunec letošnje evropske nogometne klubske sezone bo sobotni finale lige prvakov med branilcem naslova madridskim Realom in Liverpoolom v Kijevu. Tekma se bo začela ob 20.45, uvod v njo pa bo priredba himne lige prvakov, ki jo bo odigral sloviti duet 2Cellos.