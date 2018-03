Tudi Fifa odločila: SP v Rusiji bo z vidika tehnologije zgodovinsko

Zelena luč za VAR na SP

Tehnologijo VAR (Video Assistant Referee) bodo tako prvič uporabili za letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji. VAR je namenjen razreševanju spornih odločitev sodnikov na igrišču. S tehnologijo lahko preverijo, ali je šlo za prepovedani položaj, prekršek za rdeči karton ali enajstmetrovko.

"Imeli bomo prvo svetovno prvenstvo z VAR. Sodniki so tehnologijo sprejeli in odobrili in zaradi te odločitve smo zelo veseli. To je zgodovinska odločitev," je ob tem dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

Po pomislekih vendarle prižgali zeleno luč

VAR se od te sezone že uporablja v nemškem in italijanskem prvenstvu ter v angleškem pokalu, kljub nekaterim pomislekom pa so se tudi pri Fifi zdaj odločili poseči po novi tehnologiji.

"Število napak na tekmah, kjer je v uporabi VAR, je precej manjše. Ne sme se namreč zgoditi, da je v letu 2018, ko vsi gledalci pred TV-zasloni in tudi na tribunah vedo za napako pri sojenju, edini, ki tega ne ve, glavni sodnik na igrišču," je dodal Infantino.

Štirje ključni trenutki "Ne sme se namreč zgoditi, da je v letu 2018, ko vsi gledalci pred TV-zasloni in tudi na tribunah vedo za napako pri sojenju, edini, ki tega ne ve, glavni sodnik na igrišču." Foto: Sportida Po Ifabovem protokolu bodo šolani sodniki VAR lahko uporabljali v štirih ključnih trenutkih: lahko bodo preverili, ali je bil res dosežen gol, pri dosojanju kazenskih strelov, dodeljevanju neposrednih rdečih kartonov in zamenjani identiteti nogometaša (v prekršku). Posebni sodnik bo pred zaslonom spremljal vse odločitve in bil neprestano na radijski zvezi z glavnim sodnikom. Če bo ocenil napako, bodo naknadno skupaj pregledali posnetek in morebiti spremenili sodniško odločitev. Uvedba sistema VAR je bila ena glavnih nalog Infantinovega mandata, ki ga je začel leta 2016.

Javno glasovanje za SP 2026

Delegati Fife so ob tem na zasedanju v Bogoti sprejeli še postopek glasovanja za prireditelja svetovnega prvenstva 2026. Na kongresu 13. junija v Moskvi bodo prireditelja SP 2026 izbrali z javnim glasovanjem. Za prireditelja bo glasovalo 211 delegatov Fife, njihovi glasovi pa bodo javno zabeleženi tudi na spletni strani krovne nogometne organizacije.

S tem se ne bodo več dogajale sporne dodelitve prvenstev, pri dodeljevanju SP 2018 Rusiji in SP 2022 Katarju naj bi se namreč dogajale nepravilnosti in podkupovanja, postopki pa še tečejo. Do zdaj je prireditelja izbiral izvršni odbor Fife. Kandidati za organizacijo SP 2026 so Maroko, ZDA s Kanado in Mehika.