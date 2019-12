Fifa vložila sodni zahtevek za vračilo Platinijevega plačila

Fifa je zaradi omenjene vsote, ki jo je od Blatterja leta 2011 dobil Platini, leta 2015 nekdanjega francoskega reprezentanta kaznovala z osemletno prepovedjo delovanja v nogometu.

Suspenz so pozneje skrajšali na štiri leta in se je iztekel v začetku oktobra. Blatter in Platini sta trdila, da je bil to honorar za Platinijevo delo v Fifi med letoma 1998 in 2002, za kar pa ni bila sklenjena pogodba.

Platinija je na predsedniškem mestu Uefe po vseh aferah zamenjal Slovenec Aleksander Čeferin.

"Če in ko bo ta denar spet pri nas, ga bomo skupaj z obrestmi v celoti namenili v razvoj nogometa, tja, kamor je bil namenjen že prvotno," pravijo pri Fifi.

