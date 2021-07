Fifa strogo kaznovala italijanskega prvoligaša zaradi pogodb z mladoletniki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je pojasnila Fifa, je Spezia kršila člen njenega pravilnika, ki prepoveduje sklepanje pogodb z mladoletnimi igralci. Pri Spezii naj bi s sklepanjem pogodb z mladoletnimi igralci iz Nigerije kršili tudi italijansko zakonodajo glede priseljevanja.

Kazen ni zgolj denarna, poleg pol milijona švicarskih frankov pa klub ne bo smel sklepati pogodb z novimi okrepitvami v naslednjih štirih prestopnih rokih.

V klubu so presenečeni zaradi visoke kazni, napovedali so tudi pritožbo. Kazni se namreč nanašajo na nepravilnosti v obdobju med letoma 2013 in 2018, ko je bilo klubsko vodstvo drugo.

Spezia je leta 2020 prvič prišla med prvoligaše, v lanski sezoni je končala na 15. mestu v serie A.

