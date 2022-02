Fifa prepovedala tekme v Rusiji, zbornaja brez zastave in himne

Pri Fifi so še zapisali, da bo morala Rusija na mednarodni sceni tekmovati pod nazivom Nogometna zveza Rusije. Ob tem pa ruski nogometaši na vseh tekmah, na katerih bo igrala Nogometna zveza Rusije, ne bodo smeli uporabljati ne ruske himne ne ruske zastave. Odločitev je bila sprejeta soglasno.

Fifa je sicer prejela številne pozive, naj Rusiji prepove nastopiti na svetovnem prvenstvu letos v Katarju.

Poljska, Švedska in Češka so že napovedale, da z Rusi naslednji mesec ne bodo odigrale dodatnih kvalifikacij za mundial.

Poleg tega so pri Fifi dodali, da bodo nadaljevali dialog z drugimi športnimi organizacijami, da bi določili dodatne ukrepe, "vključno z morebitno izključitvijo z vseh tekmovanj".

Francija predlaga izključitev Rusije

Predsednik francoske nogometne zveze (FFF) Noel Le Graet je v pogovoru za domači časnik Le Parisien dejal, da bo predlagal, da Rusijo po invaziji na Ukrajino izključijo iz kvalifikacijskega ciklusa za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju, so danes zapisale številne tiskovne agencije.

"To je moj prvi odziv," je v današnjem pogovoru za Le Parisien dejal 80-letni Le Graet in dodal: "Svet športa in nogometa ne moreta ostati nevtralna ob groznih slikah iz Ukrajine in ne bom nasprotoval izključitvi Rusije."

Noel Le Graet je prvi predstavnik pomembne nacionalne nogometne zveze na svetu, ki se je zavzel za izključitev Rusije iz kvalifikacijskega ciklusa za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 21. novembrom in 18. decembrom v Katarju.

Ob tem kaže omeniti, da so nogometne zveze Češke, Poljske in Švedske že v četrtek napovedale, da ne bodo igrale v Rusiji.

Moskva bi konec marca po predvidenem sporedu dodatnih kvalifikacij v polfinalu gostila tekmo Rusije in Poljske, v primeru ruske zmage pa bi nato gostila še finale, v katerem bi igrala proti zmagovalcu obračuna Švedska - Češka.