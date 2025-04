Mednarodna nogometna zveza Fifa je potrdila, da bodo sodniki na letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu opremljeni s kamerami, prav tako pa bo veljalo novo pravilo glede zmanjševanja vratarskega trošenja časa. Prvenstvo, kjer bo igralo 32 klubov, bo med 14. junijem in 13. julijem v ZDA.

Sodniki bodo na tekmah svetovnega klubskega prvenstva v ZDA opremljeni s kamerami kot del preizkusne dobe te novosti, ki jo je odobril tudi mednarodni odbor za nogometna pravila Ifab, so zapisali pri Fifi. "Verjamemo, da je to lepa priložnost, da gledalcem ponudimo novo izkušnjo, zahvaljujoč posnetkom iz perspektive, ki doslej še ni bila ponujena," je pojasnil predsednik Fififnega sodniškega odbora Pierluigi Collina.

Ta pobuda bo novost tudi za televizijske hiše in za sodniška oblačila, saj je pomembno postaviti se v kožo sodnika med tekmo, da bi lahko ocenili, kako delivec pravice sprejema odločitve, kakšna so njegova stališča in drugo, je še dodal Collina.

Klubsko SP pa bo uvedlo tudi novo pravilo, ki ga je pred mesecem prav tako odobril Ifab. Cilj tega je zmanjšanje tratenja igralnega časa vratarjev. Če bo po novem vratar držal žogo več kot osem sekund, bo sodnik dosodil udarec iz kota za tekmečevo ekipo. Pred tem je bila kazen za predolgo držanje žoge indirekten prosti strel, in sicer po šestih sekundah. "Moramo videti igro in zadetke, ne pa sojenja," je dejal nekdanji sodnik Massimo Busacca.