Fifa odprla preiskavo po navijaških izgredih v Tirani in Londonu

Madžarski navijači so se na tekmi skupine I med Anglijo in Madžarsko spopadli s policijo na stadionu Wembley, potem ko so ti želeli aretirati navijača, ki je rasistično žalil varnostnika.

London:

Na drugi tekmi v skupini I med Albanijo in Poljsko pa je prišlo do neredov po golu, ki ga je v 77. minuti dosegel Karol Swiderski. Domači privrženci so po tem golu začeli metati predmete na igrišče, tako da je francoski sodnik Clement Turpin za več kot 15 minut prekinil tekmo.

"Po pregledu posnetkov in analizi dogodkov je Fifa odprla disciplinska postopka zaradi incidentov v Londonu in Tirani," je Fifa zapisala v izjavi za javnost. "Še enkrat Fifa najbolj ostro obsoja tovrstne incidente in poudarja ničelno toleranco do nasilja ter vsake vrste diskriminacije."

Tirana:

Julija je Fifa kaznovala Madžarsko nogometno zvezo z dvema tekmama igranja pred praznimi tribunami zaradi neprimernega obnašanja navijačev na tekmah evropskega prvenstva v Budimpešti in Münchnu.

