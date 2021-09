Fifa kaznovala Madžarsko

Tekmo je Anglija dobila s 4:0, na njej pa naj bi navijači domače ekipe "opičje glasove" namenili Judu Bellignhamu in Raheemu Sterlingu.

"Po analizi vseh okoliščin in predvsem resnosti incidenta (rasistične besede in dejanja, metanje predmetov, pirotehnike in blokiranje stopnišča) se je disciplinski odbor odločil, da bo Madžarska naslednji dve domači tekmi igrala brez gledalcev, pri čemer je kazen za drugo tekmo pogojna za obdobje naslednjih dveh let," je zapisala Fifa.

Madžarska bo naslednjo tekmo v kvalifikacijah igrala proti Albaniji 9. oktobra.

