Fifa z anketo med navijači zanetila vročo debato

Kot so sporočili s Fife, je bilo v raziskavo vključenih 23.000 ljudi iz 23 držav iz vseh šestih kontinentalnih zvez. Okrog 15.000 ljudi se je opredelilo kot tisti, ki jih nogomet zelo zanima, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Raziskavo je preko spleta opravil inštitut za raziskavo javnega mnenja YouGov, pri čemer so ljudje glasovali o tem, ali naj SP ostane na sporedu vsake štiri leta ali naj ga Fifa skrajša na tri leta, na dve leti, ali pa SP izvede celo vsako leto.

V vseh petih starostnih kategorijah ima največjo posamično podporo štiriletni ritem. Pri anketirancih, starih od 18 do 24 let, jih zdajšnji sistem podpira 37 odstotkov, za dveletni ritem jih je 31 odstotkov. Največja je podpora med starejšimi od 55 let, kjer je za zdajšnji sistem kar 58 odstotkov vprašanih.

Fifa je prejšnji teden predstavila predlog, po katerem bi Fifa nogometno svetovno prvenstvo priredila vsaki dve leti. Na močan odpor je predlog naletel predvsem v Evropi in Južni Ameriki, predsednik Aleksander Čeferin pa je zagrozil celo z bojkotom SP.

