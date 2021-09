Fifa še ni odstopila od načrtov za mundial vsaki dve leti

Fifa je povabila vodilne nogometne zveze in organizacije na sestanek konec meseca, na katerem bo razpravljala o koledarju mednarodnih tekmovanj, vključno s predlogom, da bi SP izpeljali vsaki dve leti, danes sporočilo Fife povzemajo tiskovne agencije.

Povabilo na spletno srečanje so prejele nogometne zveze, predstavniki nogometašev, klubov, lig, konfederacij, Evropske nogometne zveze (Uefa) in Sindikata poklicnih nogometašev (FIFpro), poroča Sky Sport.

"V nogometnem svetu obstaja široko soglasje, da je treba koledar mednarodnih tekmovanj prenoviti in izboljšati. To je ena od številnih priložnosti za vzpostavitev konstruktivne in odprte razprave na svetovni in regionalni ravni," je Fifa zapisala v uradni izjavi, objavljeni na spletni strani.

Uefa in južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) temu predlogu nasprotujeta in celo grozita z bojkotom dodatnih turnirjev, medtem ko sta azijska nogometna zveza in konfederacija Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) podprli predlog o spremembi oblike SP.

Nemška tiskovna agencija dpa navaja, da gre za sporen predlog, ki je požel veliko kritik. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je grozil z bojkotom in pozval na sestanek z Infantinom.

Čeferin pri nasprotovanju načrtom za "nogometni bienale" uživa podporo evropskih nacionalnih zvez, med njimi tudi najvplivnejše nemške nogometne zveze (DFB), ki poudarja, da Fifa takšne odločitve "ne sme sprejeti brez soglasja evropskih zvez in evropskega nogometa".