Fifa izbrala najboljše: Messi, Ronaldo ali Van Dijk?

Nizozemec Virgil Van Dijk je z Liverpoolom osvojil ligo prvakov in nazadnje prejel nagrado za najboljšega nogometaša po izboru evropske zveze Uefe.

Argentinec Lionel Messi je bil spet španski prvak z Barcelono, prvi strelec tako španskega prvenstva la lige kot lige prvakov ter prejemnik zlatega čevlja za najboljšega napadalca v Evropi, saj je v dresu blaugrane zabil 36 zadetkov v la ligi, skupno pa 51 zadetkov v 49 nastopih, ob tem pa še 19 podaj. Tako je zgolj v eni sezoni prispeval kar k 70 zadetkom. Poleg tega je ustvaril še 46 priložnosti za gol.

Portugalec Cristiano Ronaldo je z Juventusom osvojil naslov italijanskega prvaka, kar je bil še osmi zaporedni naslov za torinski klub.

