Nemški nogometni podprvaki iz Dortmunda so danes sklenili podaljšanje pogodbe s strategom Lucienom Favrejem še za eno sezono. Po novem bo 61-letni Švicar rumeno-črne, ki so v sezoni 2018/19 osvojili drugo mesto v nemški bundesligi za Bayernom, vodil do leta 2021.