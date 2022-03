Just 9 months after Christian Eriksen suffered a cardiac arrest at the Euros, he's back playing for Denmark.



Ko se je pred devetimi meseci zgrudil na nogometni zelenici v Københavnu, sredi tekme s Finsko, je bil svet šokiran. Marsikdo je mislil, da je to konec kariere uspešnega danskega nogometaša, a sam nikoli ni pristal na takšno razmišljanje.

Ni bilo lahko. Najprej si je moral poiskati novega delodajalca, saj italijanska liga ne dovoljuje igranja nogometašem z defibrilatorji, zato se je moral posloviti od milanskega Interja. Nato je nekaj časa treniral s svojim nekdanjim klubom Ajaxom, potem pa januarja do konca sezone podpisal za londonski Brentford.

Na treningih in prijateljskih tekmah je pozitivno presenetil trenerja Thomasa Franka, je poročala STA, in konec februarja v angleški ligi po več kot pol leta spet zaigral na uradni tekmi.

Sinoči je stopil še stopnico višje. Ponovno je oblekel dres danske nogometne reprezentance in na prijateljski tekmi proti Nizozemski, v areni Johana Cruyffa, kjer si je pred leti ustvaril ime kot igralec Ayaxa, upravičil zaupanje selektorja Mortena Olsena. V igro je namesto Lindstroma vstopil v 46. minuti, že dve minuti pozneje pa zatresel mrežo nizozemskega vratarja in zaostanek Dancev znižal na 2:3.

To je bil njegov 37. zadetek v 110. nastopih v nacionalnem dresu. Danci so sicer izgubili z 2:4, a za Eriksena je bil to poseben večer.

"Spet sem se počutil kot nogometaš," je za nizozemsko televizijsko mrežo NOS dejal po tekmi, na kateri je zadel tudi okvir vrat. "Srečen sem, da sem nazaj. To, da sem dosegel gol, je le še dodatek k čudovitim občutkom," je dodal Eriksen.

Selektor naj bi mu priložnost dal tudi na torkovi prijateljski tekmi s Srbijo, tekmico Slovenije v ligi B letošnje lige narodov. Srbija je že v četrtek premagala Madžarsko z 1:0, druga tekmica Slovencev v ligi narodov Norveška pa je v petek z 2:0 odpravila Slovaško, potem ko sta v drugem polčasu zadela mlada zvezdnika Erling Haaland in Martin Odegaard.