Slovenski krvniki namučili evropske prvake, a presenečenje jim ni uspelo

Favorizirani Portugalci so proti debitantom na prvenstvih stare celine dvakrat vodili, a so Finci dvakrat izenačili. V 30. minuti je tretje vodstvo Portugalske priigral Miguel Angelo, rezultat se do konca tekem ni več spremenil in branilci naslova so napredovali s tesno zmago.

Na drugi tekmi so Ukrajinci povedli v 15. minuti, ko je bil natančen Peter Šoturma, v drugem polčasu so nato ušli na 3:0. Kazahstan je uspel znižati na 1:3, a kaj več mu ni uspelo. Obe reprezentanci sta do konca srečanja še dvakrat zadeli, za poražence dvakrat Biržan Orazov, ki je s sedmimi goli prvi strelec turnirja.

Rusi proti Gruzijcem, Španci proti Slovakom

V torek bosta znana še preostala dva polfinalista. Najprej bo Rusija poskušala upravičiti vlogo favorita proti Gruziji, eni izmed treh novincev na evropskih prvenstvih, ki so se v krstnem nastopu prebili med osem najboljših (podobno velja še za Finsko in Slovaško), nato pa se bo Španija udarila s Slovaško, ta jo je v skupinskem delu zagodla tako Hrvatom kot tudi Poljakom.

Izločilni del Eura poteka v Amsterdamu, finale bo odigran 6. februarja.

Španci so bili evropski prvaki sedemkrat, dvakrat so bili najboljši Italijani, ki so podobno kot Slovenci obstali v skupinskem delu, enkrat pa sta naslov najboljšega osvojili Rusija in Portugalska.