V živo: Mbappe brez maske, Španci bi lahko vodili že v 5. minuti

Nogometni reprezentanci Španije in Francije ta torek ob 21. uri v Münchnu igrata polfinale evropskega prvenstva. Sodi slovenski sodnik Slavko Vinčić. Zmagovalec dvoboja bo v nedeljo v finalu v Berlinu igral proti boljšemu iz sredinega obračuna med Nizozemsko in Anglijo. Rezultata tekme v živo na Sportalu.

Euro 2024, polfinale:

Torek, 9. julij:

Navijaški dvoboj se je v športnem duhu nadaljeval pred stadionom. Foto: Reuters Bitka med Španijo in Francijo je bitka najuspešnejših nogometnih reprezentanc tega tisočletja. Španija, ki je dobila vseh pet tekem tega prvenstva, je na Bayernovem stadionu v Münchnu začela z enajsterico: Simon, Cucurella, Laporte, Fernandez, Navas, Ruiz, Rodri, Williams, Olmo, Yamal in Morata. Prva postava Francije, ki iz igren na petih tekmah sploh ni zadela, pa s postavo: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Kolo Muani, Mbappe. Prvi zvezdnik francoske reprezentance Kylian Mbappe je prvič po zlomu nosa igral brez zaščitne maske, ki ga je precej motila.

Foto: Reuters

Španci bi lahko povedli že v peti minuti. Izvrstno je v kazenski prostor podal 16-letni Lamine Yamal, najmlajši nogometaš v polfinalih evropskih prvenstev. Fabian Ruiz je bil neoviran, a je z glavo streljal preslabo, visoko prek vrat. Kdor ne da, pač dobi. Zelo podobno akcijo so štiri minuti pozneje izvedli Francozi. Podal je Mbappe, Randal Kolo Muani pa je z glavo natančno streljal. Vratar Unai Simon je bil kot okamenel. S svojim sploh prvim golom iz igre na tem prvenstvu so tako Francozi od devete minute vodili z 1:0.

Navijaški dvoboj na Marienplatzu v središču Münchna (vir: Reuters):

Španija skušala doseči peti finale evropskega prvenstva, več jih je s šestimi uspelo le Nemčiji. Španci so napredovali iz štirih od petih polfinalov, vendar so v tej fazi na Euru 2020 izgubili po enajstmetrovkah proti poznejši zmagovalki Italiji. Francozom v zadnjih desetih letih le enkrat na velikih tekmovanjih ni uspelo priti do finala. Bili so finalisti EP 2016 in SP 2022, na SP 2018 pa so osvojili naslov.

Navijaški dvoboj v torek opoldne na Marienplatz. S pivom in navijaško pesmijo so se navijači ogreli za tekmo. Foto: Reuters

