Euro 2020: Bocelli, Italija in Turčija. Začenja se!

Danes se začenja 16. evropsko prvenstvo v nogometu. Trajalo bo do 11. julija, ko se bo v Londonu odločalo o prvaku. Uvodno dejanje bo zvečer v Rimu, ko se bosta na Olimpicu po slovesni otvoritvi, del katere bo tudi tenorist Andrea Bocelli, pomerili Italija in Turčija. To bo prva tekma v skupini A, v soboto pa se bosta pomerila Wales in Švica.

Še malo, pa se bo začelo zares! Evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo letos potekalo kar v 11 državah, bosta odprli Italija in Turčija. Azzurri so na zadnjem velikem tekmovanju (SP 2018 v Rusiji) manjkali, kar je bilo ogromno razočaranje, v kvalifikacijah za Euro 2020 pa pokazali bistveno boljši obraz. Štirikratni svetovni prvaki merijo visoko, selektor Roberto Mancini vliva zaupanje vedno zahtevnega občinstva. Italijani so bili evropski prvaki leta 1968, od prvega in za zdaj zadnjega naslova je minilo že 53 let, številni navijači Azzurrov pa so prepričani, da bi lahko letošnje tekmovanje zaznamovali prav njihovi ljubljenci.

Roberto Mancini z izbranci na zadnjem treningu v Rimu. Foto: Reuters

Mancinijeva četa je dobila zadnjih osem tekem, nepremagana je že 27 srečanj zapored, Mancini pa je statistično gledano najuspešnejši selektor v zgodovini zahodnih slovenskih sosedov, saj je dobil več kot dve tretjini tekem. Zato ne čudi, da je podaljšal sodelovanje vse do SP 2026. Zvezdnik PSG Marco Verratti še ne bo nared, namesto njega bo v zvezni vrsti igral Manuel Locatelli.

Na drugi strani bodo stali motivirani Turki. Selektor Senol Gunes vodi najmlajšo zasedbo na Euru, povprečna starost je slabih 25 let, v napadu pa izstopa najstarejši, 36-letni napadalec Burak Yilmaz, ki je letos z Lillom postal francoski prvak. Turki imajo zelo trdno obrambo, v kvalifikacijah so prejeli le tri zadetke.

Kdo nastopa na Euru 2020: Skupina A (Baku/Azerbajdžan, Rim/Italija):

Italija, Švica, Turčija, Wales Skupina B (Köbenhavn/Danska, St. Peterburg/Rusija):

Belgija, Danska, Finska, Rusija Skupina C (Amsterdam/Nizozemska, Bukarešta/Romunija):

Avstrija, Nizozemska, Ukrajina, Severna Makedonija Skupina D (London/Anglija, Glasgow/Škotska):

Anglija, Češka, Hrvaška, Škotska Skupina E (St. Peterburg/Rusija, Sevilla/Španija):

Poljska, Španija, Švedska, Slovaška Skupina F (München/Nemčija, Budimpešta/Madžarska):

Francija, Nemčija, Portugalska, Madžarska

V Rimu bo odmevala arija Nessun dorma

Na tribunah bo okrog 16 tisoč gledalcev, saj bo na znamenitem Olimpicu veljala 25-odstotna zasedenost stadiona. Med slavnostno otvoritvijo bo posebne časti deležen Andrea Bocelli. Sloviti slepi tenorist bo izvedel priljubljeno Puccinijevo arijo Nessun dorma, ki jo je nogometni svet dodobra spoznal že leta 1990, na otvoritvi SP 1990 v Italiji, ko jo je izvedel zdaj že pokojni operni zvezdnik Luciano Pavarotti. Uradno pesem Eura 2020 z naslovom ''Mi smo ljudje (We Are the People)'' izvajajo Martin Garrix, Bono Vox in The Edge. Če bo DJ Martin Garrix lahko na Euru navijal za svojo domovino Nizozemsko, pa pevec in kitarist slovite skupine U2 ne bosta imela te sreče, saj se Irski ni uspelo uvrstiti na zaključni turnir.

Turki želijo prekiniti niz neporaženosti Italije. Foto: Reuters

Sodnik uvodnega dejanja Eura, ki se bo zaradi epidemije novega koronavirusa začel z enoletno zamudo, bo Nizozemec Danny Makkelie.

V drugi tekmi 1. kroga skupine A se bosta v soboto pomerila Wales in Švica.

Verjetni začetni postavi: Italija: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne Turčija: Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokuslu; Calhanoglu, Tufan, Under, Yazici; Yilmaz