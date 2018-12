Choupo-Moting drugič v enem mesecu tarča tatov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Erica Maxima Choupo-Motinga so spet obiskali roparji, a tokrat niso odnesli ničesar.

Dom nogometaša Paris Saint-Germaina Erica Maxima Choupo-Motinga so drugič v enem mesecu obiskali tatovi, je v torek zvečer za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil neimenovani policijski vir. Do vloma je prišlo v ponedeljek, a je tatove prestrašil alarm, zato naj ne bi kamerunskemu napadalcu odnesli ničesar.

Choupo-Moting jo je slabše odnesel ob prvem vlomu, ki se je zgodil v času, ko je PSG igral v ligi prvakov proti Liverpoolu. Takrat so mu ukradli nakit in torbe, vse skupaj v vrednosti več kot 500.000 evrov.

V soboto so tatovi obiskali kapetana Parižanov Thiaga Silvo. Med tekmo proti Nantesu so vdrli v Brazilčevo stanovanje in odnesli predmete v vrednosti več sto tisoč evrov.

Decembra 2017 pa so nepridipravi vlomili tudi v stanovanje zdajšnjega Arsenalovega trenerja, takrat pa stratega Parižanov, Unaija Emeryja.

