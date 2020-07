Dier še lep čas v dresu Tottenhama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni reprezentant Eric Dier je podaljšal sodelovanje z angleškim prvoligašem Tottenhamom za štiri leta. To pomeni, da bo 26-letni vezist barve londonskega kluba nosil do leta 2024, so danes zapisali na spletni strani kluba.