Slovenci tudi z Novakovićem čakajo, da se spektakel začne

Evropsko prvenstvo do 17 let, Anglija 2018

Mlada slovenska nogometna reprezentanca do 17 let danes zvečer proti močni Švedski (20.00) začenja evropsko prvenstvo. V skupini B bodo boj za uvrstitev v izločilne boje odprli Portugalci in Norvežani.

Slovenci so do zdaj na prvenstvu do 17 let bolj ali manj opazovali tekmece. Upajo, da bo tokrat drugače. Foto: NZS/MKo

Slovenci so se na veliko tekmovanje uvrstili, potem ko so v prvem krogu kvalifikacij v skupini s Francijo, Belorusijo in Kazahstanom zasedli drugo mesto, zaostali so le za Francozi, v drugem delu pa so bili v skupini z Izraelom, Madžarsko in Romunijo celo prvi. Z dvema zmagama in remijem so bili najboljši in se neposredno uvrstili v Anglijo.

"Zavedamo se, da smo z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo naredili veliko, a se s tem vseeno ne zadovoljujemo, temveč želimo dostojno zastopati Slovenijo tudi na evropskem prvenstvu," je jasen slovenski selektor Agron Šalja.

Proti Švedom brez Prelca

Slovenija se bo proti Švedski predstavila z rahlo spremenjeno podobo, saj čaka prvega strelca reprezentance prisilni počitek zaradi kazni iz elitnega kroga kvalifikacij. "Na prvi tekmi imamo manjšo težavo, saj bo moral zaradi kartonov počivati Nik Prelec. Imamo pa tu Kukovca, Koritnika in Puciharja, ki so zagotovo kakovostni. Upam, da bodo ta primanjkljaj ustrezno nadomestili," verjame v širino igralskega kadra Šalja, ki ima v mislih že sestavljeno začetno enajsterico.

Le en remi

Slovenija bo na EP te starostne skupine nastopila še tretjič. Leta 2012 je turnir organizirala ravno Slovenija, tri leta kasneje pa so se preizkusili še v Bolgariji. Na šestih tekmah so zbrali pet porazov in le en remi. Zmage Slovenci še ne poznajo.

Varovance Agrona Šalje v Angliji spremlja tudi dolgoletni slovenski reprezentant in drugi najboljši strelec Slovenije vseh časov Milivoje Novaković, ki opravlja vlogo vodje delegacije in je s svojo prisotnostjo dodaten motiv za perspektivne slovenske nogometaše.