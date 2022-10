Emery "pobegnil" v Anglijo, Villarreal pa pripeljal novega

Španski nogometni prvoligaš Villarreal je danes sporočil, da bo mesto trenerja prevzel Quique Setien. Villarreal je ostal brez trenerja v ponedeljek, potem ko je dosedanji strateg Uani Emery sprejel ponudbo angleške Aston Ville. Setien bo na tem položaju ostal do konca te sezone in še v naslednji.

Aston Villa je po slabem uvodu v sezono domačega prvenstva odpustil Stevena Gerrarda, novega trenerja pa našel v Španiji. Kot je Villa v ponedeljek potrdila na spletni strani, je novi glavni trener kluba iz Birminghama 50-letni Španec Unai Emery, ki bo delo začel 1. novembra.

Emery se bo na Otok preselil iz Villarreala, s katerim je 2021 slavil v evropski ligi, v ligi prvakov pa ga minulo sezono popeljal do polfinala. V premier league je že deloval v letih 2018 in 2019 kot trener londonskega Arsenala.

Pri Villarrealu so hitro našli rešitev in zaposlili Setiena. Ta ima v domači ligi veliko izkušenj, vodil je tudi Barcelono, Betis, Racing Santander in Las Palmas. Kot aktivni nogometaš je zdaj 64-letni Setien igral med letoma 1977 in 1996.

Svojo novo ekipo bo Setien prvič vodil že v četrtek na tekmi konferenčne lige z izraelskim Hapoelom Beer Shevo.

