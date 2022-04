V živo: Kampl slavi zgodovinski uspeh, šok za Barcelono že v 4. minuti

Prvi polfinalist evropske lige je Red Bull Leipzig, ki je na povratni tekmi z 2:0 premagal Atalanto. Oba gola je dal Christopher Nkunku, Kevin Kampl je igral do 79. minute. Ostale tri tekme so ob 21.00. Največ oči je uprtih v Barcelono, kjer gostuje Eintracht Frankfurt, ki je Barco pretekli četrtek pošteno namučil. Bilo je 1:1.

Liga Europa, četrtfinale (prve tekme):



Barcelona - Eintracht Frankfurt 0:1 /1:1/

Kostić 4./11-m



Rangers - Braga 2:0 /0:1/

Tavernier 2., Roofe 5.



Lyon - West Ham 0:0 /1:1/



// rezultat prve četrtfinalne tekme

Prejšnji četrtek je 48 tisoč navijačev Eintrachta Barceloni pripravilo pravi pekel. Za ponos Katalonije je prišla odrešitev za vsaj nekoliko lažje delo šele v 66. minuti, ko je za 1:1 zabil Ferran Torres. V domačem prvenstvu sicer Katalonci nadaljujejo odličen niz, saj so neporaženi že zadnjih 15 tekem. To je trenutno najdaljši niz brez poraza katerekoli ekipe v peterici največjih evropskih nacionalnih lig. Eintracht, ki v Evropi to sezono sploh še ni izgubil, je doma manj uspešen. Na lestvici bundeslige so zgolj deveti, pretekli konec tedna pa so izgubili s Freiburgom.

Barcelona ima iz evropske lige že dve podobni izkušnji. Ko je na prvi tekmi z Napolijem igrala 1:1 in z Galatasarayem 0:0, je nato povratno dobila in se uvrstila naprej. To bo 16. povratna tekma Barcelone na domačem stadionu v kateremkoli evropskem tekmovanju, potem ko je na prvi tekmi igrala 1:1. In doslej so izpadli samo dvakrat.

Dva gola Nkunkuja za polfinale Leipziga

Christopher Nkunku Foto: Reuters Leipzig, za katerega je nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl odigral 78 minut in prejel rumeni karton, je v gosteh z 2:0 premagal Atalanto in se v polfinale prebil s skupnim izidom 3:1 prebil. Oba gola je dosegel Christopher Nkunku. Prvič je zadel v 19. minuti po sijajnem prodoru in podaji Konrada Laimerja. Leipzig je v prvem polčasu deloval bolje, si pripravil več priložnosti in zasluženo povedel. Višje prednosti pa si varovanci Domenica Tedesca niso priigrali.

V drugem polčasu je imela več od igre ekipa iz Bergama, pri kateri Josip Iličić ni bil v kadru. Atalanta je pritiskala, obramba Leipziga se je nekajkrat izkazala s požrtvovalnimi posredovanji, nevarnejši streli Jeremieja Bogaja, Hansa Hateboerja in Duvana Zapate pa niso bili dovolj natančni. V 86. minuti pa je nato Nkunku izsilil še enajstmetrovko, jo minuto kasneje tudi uspešno izvedel ter Nemcem dokončno priigral uvrstitev v polfinale.

Liga Europa, četrtfinale (prve tekme):



Četrtek, 14. 4.:

Atalanta : Leipzig 0:2 (0:1) /1:1/

Nkunku 19., 87./11m



// rezultat prve četrtfinalne tekme