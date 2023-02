Dvojni udarec za Chelsea, ob porazu še poškodba Silve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski nogometni zvezdnik Thiago Silva, ki igra za angleškega velikana Chelsea, si je poškodoval vezi v levem kolenu, so v torek sporočili iz londonskega kluba. Silva je v nedeljo zapustil igrišče v 19. minuti tekme angleškega prvenstva proti Tottenhamu. Ta je londonski derbi dobil z izidom 2:0.

"Rezultati pregleda v ponedeljek so potrdili, da si je Thiago poškodoval kolenske vezi in bo zdaj med okrevanjem sodeloval s klubsko zdravniško službo, da bi se lahko čim prej vrnil," so dodali pri Chelseaju, navajajo britanski mediji.

Klub ne navaja, kako dolgo bo trajalo okrevanje Thiaga Silve, medtem ko britanski tisk piše o šesttedenski odsotnosti.

Brazilski nogometaš je v začetku februarja z londonskim klubom, h kateremu je leta 2020 prišel iz Paris Saint-Germaina, podaljšal pogodbo še za eno leto, do konca sezone 2023/24.

Chelsea je po 24 tekmah deseti v ligi z 31 točkami. Londonski modri kar 14 točk zaostajajo za četrtim Tottenhamom, ki bi se še uvrstil v skupinski del lige prvakov v prihodnji sezoni.

V soboto Chelsea gosti Leeds, 7. marca pa na povratni tekmi osmine finala lige prvakov pričakujejo Borussio Dortmund, potem ko so na prvi tekmi v Nemčiji izgubili z 0:1.

