Aluminij ostaja za petami vodilni Rogaški

Nogometaši Rogaške so 27. krog 2. SNL v petek odprli z zmago s 3:1 proti ekipi Vitanest Bilje in se Aluminiju začasno odplepili na vrhu razpredelnice. Ta se je v soboto z zmago nad Roltekom iz Doba (3:1) spet vrnil na - 2. Krško in Krka sta se razšla brez zmagovalca z 2:2.

Rogaška je že v prvem polčasu postavila temelje za nove tri točke, potem ko sta zadela Nejc Gradišar v četrti in Matic Marcius v 19. minuti. Na 3:0 je v drugem delu povišal Andrej Pavlović (68.), domači pa so si v 84. minuti zabili še avtogol prek Roka Pirtovška za končnih 3:1.

Krka, ki ima na tretjem mestu lestvice 13 točk manj od Rogaške, je na drugi današnji tekmi po zadetkih Josipa Majića (59.) in Domna Žura (68.) povedla z 2:0. Domači so nato v zadnje četrt ure izenačili in prišli do točke. Za remi sta zadela Tomislav Hanžek (79.) in Žiga Jurečič (86.).

V soboto je Aluminij s 3:1 premagal zadnjeuvrščeni Roltek Dob. Junak je bil Nik Marinšek, ki je dosegel tri gole, skupno pa je že pri 19. Za dva zaostaja le za Matejem Poplatnikom iz Ilirije.

Na drugih sobotnih tekmah je četrtouvrščena Ilirija z 1:0 premagala Primorje, Fužinar in velenjski Rudar sta se razšla z 2:2, Triglav pa je doma z 2:3 izgubil proti Bistrici. Rok Maher je zmagoviti gol gostov dosegel v 93. minuti.

Druga liga, 27. krog:

Petek, 28. april

Sobota, 29. april

Nedelja, 30. april

Lestvica: