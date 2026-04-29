Grosupeljčani lahko z zmago ujamejo vodilno Nafto #vŽivo

Do konca druge slovenske nogometne lige je še pet krogov. Že na prvi tekmi 26. igra finalist pokalnega tekmovanja Brinje Grosuplje (17.30), ki je dobil prejšnje tri ligaške tekme. Doma gosti petouvrščeni Tabor iz Sežane. Grosupeljčani so bili pred tem krogom na drugem mestu, tri točke za vodilno Nafto. Lendavčani, ki so v nizu petih zaporednih zmag, bodo v četrtek popoldne gostovali v Ljubljani pri Iliriji (17.00).